CHP’li Ağbaba’nın teröristleri savunduğu açıklamaları tekrar gündem oldu! "Eli silahlı terörist göremedik, bulamadık..." | Video

2013'teki Tutuklu Gazeteciler Raporuna ilişkin, CHP'li Veli Ağbaba'nın Eli silahlı terörist göremedik, bulamadık. şeklindeki açıklaması tekrar gündem oldu. Tutuklu gazeteciler arasında Mersin’deki saldırıda canlı bomba olan PKK'lı terörist Dilşah Ercan da bulunuyordu.