Video Haber Kahraman şehit Sedat Gezer'in Mersin'deki teröristi etkisiz hale getirdiği anlar ortaya çıktı | Video
Kahraman şehit Sedat Gezer'in Mersin'deki teröristi etkisiz hale getirdiği anlar ortaya çıktı | Video

Kahraman şehit Sedat Gezer'in Mersin'deki teröristi etkisiz hale getirdiği anlar ortaya çıktı | Video

27.09.2022 | 23:03

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Mersin'de polisevine PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen kalleş saldırı ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, kahraman şehit Sedat Gezer'in kadın teröristi etkisiz hale getirdiği anlar yer alıyor.

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