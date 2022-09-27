Kahraman şehit Sedat Gezer'in Mersin'deki teröristi etkisiz hale getirdiği anlar ortaya çıktı | Video
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SON DAKİKA | Mersin'de polisevine kalleş saldırı: 2 polis yaralandı | Video 27.09.2022 | 00:26
Mersin'de polisevine PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen kalleş saldırı ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, kahraman şehit Sedat Gezer'in kadın teröristi etkisiz hale getirdiği anlar yer alıyor.