CHP’li Mersin Büyükşehir’de Basın Daire Başkanı Bedrettin Gündeş örgüt üyesi çıktı

Şüphelinin PKK terör örgütü ile iltisaklı olduğu iddiasıyla ve örgütün bir çok faaliyetinde bulunmak suçlaması yöneltildiği öğrenildi. Bedrettin Gündeş'in geçtiğimiz günlerde astım hastası olan 15 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp dağa teslim eden Metin İnce ile resmi olduğu öğrenildi.