CHP’li Mersin Büyükşehir’de Basın Daire Başkanı Bedrettin Gündeş örgüt üyesi çıktı

Mersin'de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 26 Eylül'deki Tece polis evine yönelik hain saldırı sonrası PKK terör örgütünün ildeki faaliyetlerine yönelik yapılan soruşturma kapsamında yeni bir operasyon için düğmeye basıldı.
Operasyonda ilginç bir ismin de gözaltına alındığı öğrenildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Daire Başkanı Bedrettin Gündeş de gözaltına alınan şüpheliler arasında.
Şüphelinin PKK terör örgütü ile iltisaklı olduğu iddiasıyla ve örgütün bir çok faaliyetinde bulunmak suçlaması yöneltildiği öğrenildi. Bedrettin Gündeş'in geçtiğimiz günlerde astım hastası olan 15 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp dağa teslim eden Metin İnce ile resmi olduğu öğrenildi.
Vahap Seçer
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in HDP/PKK işbirliğine dair itirafı her şeyi gözler önüne serdi Vahap Seçer bir konuşmasında şu cümleleri sarfetti: "İttifak içerisinde olmasa da karşılıksız hesaba kitaba oturmadan bizlere destek veren HDP'nin bir eseri olduğunu, bir başarı olduğunu bilmenizi istiyorum."
BEDRETTİN GÜNDEŞ KİMDİR?
TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİNDEN HAPİS YATTI
CHP'nin yeni daire başkanının geçmişi oldukça tartışmalı. 1980'li yıllarda terör örgütü THKO'ya üye olmaktan 4 yıl 6 ay hapis yatan Gündeş, 29 Mart 2009'da yapılan yerel seçimlerde Akdeniz ilçesinde terör örgütünün siyasi uzantısı DTP'li Belediye Başkanı Mehmet Fazıl Türk'ün başkan yardımcılığı yaptı.
Gündeş, terör bağlantısı şüphesiyle KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile kapatılan NAR-DER'in de başkanlığını yürüttü. 31 Mart yerel seçimlerinde bazı illeri HDP ittifakı ile kazanan CHP, belediyeye MHP döneminde işe giren kadrolara zulüm için HDP'yi görevlendirdi. Terör örgütü üyesi olmaktan 4 yıl hapis yatan Bedrettin Gündeş'i Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın başına getirdiler.
HDP destekleriyle seçim kazanan CHP, seçim borcunu ise belediye kadrolarıyla ödemeye başladı. Mersin'de yönetimi MHP'den devralan CHP'li Vahap Seçer ilk icraatlarında HDP'yi unutmadı. CHP'li Seçer, HDP'li Bedrettin Gündeş'i Mersin Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Başkan olarak atadı.
Şüphelinin PKK terör örgütü ile iltisaklı olduğu iddiasıyla ve örgütün birçok faaliyetinde bulunmak suçlaması yöneltildiği öğrenildi. Bedrettin Gündeş'in geçtiğimiz günlerde astım hastası olan 15 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp dağa teslim eden Metin İnce ile resmi olduğu ortaya çıktı.