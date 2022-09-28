Kıbrıs Türklerinin haklarının savunulması faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak, tüm ülkeler KKTC'nin bağımsızlığını tanımaya davet edilmiştir

SON DAKİKA: Milli Güvenlik Kurulu sona erdi! Yunanistan ve ABD'ye net mesaj | Video

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE

PKK/KCK-PYD/YPG-SDG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve berbaerliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye yurt içinde ve yurt dışında zim kararlılık, başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuş; çöküş sürecine giren PKK/KCK terör örgütünün yurt içinde yurt dışında tevessül edebileceği eylemlere karşı alınacak ilave tedbirler görüşülmüştür.

ERMENİSTAN'A KINAMA

Ermenistan, Azerbaycan'a yönelik kışkırtıcı eylemleri sebebiyle kınanmış, Ermenistan yönetimine kendisine sunulan barış fırsatını değerlendirmesi ve tüm ahdi yükümlülükleri yerine getirmesi sorumluluğu hatırlatılmıştır.