SON DAKİKA: Milli Güvenlik Kurulu sona erdi! Yunanistan ve ABD'ye net mesaj | Video
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Son dakika bilgisine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Milli Güvenlik Kurulu sona erdi. MGK yoğun bir gündemle toplandı. Toplantıda iç ve dış gündemdeki gelişmeler ele alındı. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada "Gayriaskeri statüdeki adaların silahlandırılması konusunda Yunanistan'ı teşvik eden çevreler aklıselime davet edilmiştir. (ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırma kararı) Müttefiklik ruhuna aykırı olan bu karardan geri dönülmesi çağrısında bulunulmuştur." denildi. İşte son dakika detayları...