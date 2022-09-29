Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı bombayı gazeteci gibi göstermeye çalışan CHP'ye sert eleştiriler yöneltti. Erdoğan, "CHP, terör örgütü ve uzantısının yerine devletin söyledilerine kulak verseydi, böyle utanılacak bir duruma düşmezdi. CHP bir milli güvenlik sorunudur" dedi. Başkan Erdoğan, dün özel bir TV kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Erdoğan, özetle şunları söyledi:CHP'liler, terör örgütü ve siyasi uzantısı, malum parti yerine devletin söylediklerine kulak verselerdi, böyle utanılacak hale düşmezlerdi. Resmi internet sitelerinde de tutuklu gazeteci diye gösterdikleri raporu hâlâ gösteriyorlar. Yani hâlâ teröristin arkasındalar. Bu teröristin çantasında kamera taşıdığını yazmışlar. O terörist sırt çantasında taşıdığı keleşle yaptı. 'Bunların yaptığı hükümet eleştirmesi değil, devlet düşmanlığı' derken bunları kast ediyorum. CHP milli güvenlik sorunudur.ABD'nin Sisam'a, Midilli'ye bu kadar araç göndermesi kabul edilebilir değil. Bütün bunlar İHA'larla tespit edildi. Tespit etmekle kalmadık, Amerikan zırhlıları bizi tehdit etmek için kullanılıyor. ABD'ye 'Türkiye gibi bir müttefik bulamazsın' diyoruz. Bizim ABD'den beklentimiz Yunanistan'ı yanlış hesaplara sokmaması ve uluslararası kamuoyunu manipüle etmemesi.Görüştüğüm devlet başkanlarının hepsi de istisnasız şu ifadeyi kullandı: "Rusya- Ukrayna arasındaki arabuluculuğunuz her türlü takdirin üstündedir." Zelenski 4 bölgedeki referandumla ilgili desteğimizi istiyor. Arkadaşlarım bağlantı kuracak ve yarın (bugün) Putin'le bu konuları etraflıca ele almak istiyorum.ABD Başkanı Biden, demokratlar olarak kendi düşüncesinin F-16'ları ve diğer bütün parçaları vermekten yana olduğunu bize söyledi. Biz de şu anda sayın Biden'ın bize vermiş olduğu sözden netice bekliyoruz.Suriye'de terör örgütü milli güvenliğimizi tehdit etmeye devam ederse bizim kararlı mücadelemiz devam edecektir. ABD ve Rusya'nın Ekim 2019'da vardığımız mutabakatları uygulaması gerekiyor. PKK/YPG, sınırımıza yakın bölgelerde bunlara aykırı şekilde halen konuşlu. Çalışmalarımızı, gerekli ve uygun gördüğümüz anda, kapsamlı bir terörle mücadele harekâtına dönüştürmekten asla kaçınmayız.Sosyal konut projesinde arsadaki sayıyı 1 milyona çıkartmak istiyoruz. Bakanımla konuştum. Biz altyapıyı yapacağız, o da evini yapacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ekibiyle buralarda araştırmaları yapıp planlamayı yapacaklar. Ondan sonra hangi ilde ne kadar arsa, biz takdim edeceğiz. Bu adımı kura çekiminden önceye yetiştireceğiz.Bu yüzyıl inşallah Türkiye yüzyılı olacak. Dünyada şartlar nedir görüyorsunuz, Türkiye bu sıkıntıları yaşamadı, yaşamıyor. İç ve dış talebin katkısıyla yüzde 7.5 oranında güçlü ve dengeli büyüme kaydettik. Türkiye ekonomi modelimiz büyümenin devamını ispatlayacak. 2022'de büyümenin yüzde 5 seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyorum, daha iyisi olacak daha kötüsü olmayacak. Ocak'tan itibaren enflasyonda düşüş emaresi göreceğiz. Enflasyondan önce faize bakıyorum. Faiz oranını yüzde 12'ye indirdik. Faizde yukarı çıkmak yok, bu enflasyonu da düşürecek.Asgari ücret açıklaması Aralık'ta yapılacak. EYT'yi son aşamaya getirdiklerini biliyorum. Bize sunduklarında gerekli değerlendirmeyi yapacağız. Sinop'ta bir nükleer enerji santralinin adımını atacağız. Bununla ilgili Putin'le etraflı görüşmelerim oldu ve bu görüşmeleri devam ettiriyoruz.