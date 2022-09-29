Ekşi Sözlük’te ’CHP’ operasyonu! Mersin’deki terör saldırısı sonrası tüm başlıkları tek tek sildiler...

Mersin'in Tece ilçesindeki polisevine yönelik terör saldırısı sonrası CHP ile PKK arasındaki ilişkiye dair çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. Polisevine saldıran PKK'lı terörist Dilşah Ercan'ın, CHP'nin Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda serbest bırakılması istenen isimler arasında yer aldığı görüldü. Skandalın ortaya çıkmasının ardından CHP'ye tepki yağdı. Bu sırada ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP'nin güdümündeki Ekşi Sözlük, terörist Dilşah Ercan başlıkları ile ilgili temizliğe başladı. CHP'nin Ekşi Sözlük operasyonu Dilşah Ercan isimli terörist özelinde de kalmadı, CHP ve PKK'nın yan yana olduğu tüm başlıklar hızla temizleniyor. Bir sosyal medya hesabı silinen ve değiştirilen o başlıkları ekran görüntüleri ile deşifre etti.