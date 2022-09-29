Şehit ailelerinden CHP’ye tepki yağıyor: Hakkımızı helal etmiyoruz





Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül: CHP, her zaman olduğu gibi yine PKK'nın destekçisi olduğunu bir kez daha gösterdi. Oğlumu, 15 yaşında vatanına sahip çıktığı için toprağa koydum. Herkes buraya geldi, telefonla arayıp başsağlığı diledi. Fakat CHP'liler bir kez aramadı, acımı paylaşmadı.