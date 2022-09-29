SON DAKİKA | Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu’nun Mersin’deki teröristle ilgili ’DNA raporu’ iftirasını 5 maddede çürüttü

İFTİRALARA 5 MADDELİ CEVAP

1-Teröristi taşıyan taksici teşhisini yaptı

2- Yıllarca terör örgütünde birlikte olduğu örgüt mensubu sözde ölümsüzler taburunda sabotajcı eğitimi alıp Türkiye'de eylem yapmak üzere görevlendirildiğini belirtip hemen teşhisini yaptı.

3- Hoşuna gitmeyecek ama parmak izleri ile yapılan çalışmada bir tanesinde eşleşme çıktı

4- Kurtarıcın PKK'nın açıklamasındaki teröristlerle ilgili tüm detaylara da çalışılıyor.

5-PKK'nın açıklamasını referans alıp kabul ettiği teröristlerle ilgili henüz sonucu çıkmamış raporların üzerinden terör örgütünü ve utanılacak parti raporunu korumaya alıyorsun.

Yani terör örgütünün tespiti imkansız Suriyeli isim verip,

"Zozan arkadaşımızın (yani Dilşah Ercan) bu olayla herhangi bir ilgisi yoktur, görevinin başındadır." demesine sığınmaktan bile utanmıyorsun.

6'lı masada sıkıştın. PKK'ya sığındın. Yazıklar olsun...