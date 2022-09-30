Video Haber SON DAKİKA | Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun Mersin'deki teröristle ilgili 'DNA raporu' iftirasını 5 maddede çürüttü | Video
SON DAKİKA | Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun Mersin'deki teröristle ilgili 'DNA raporu' iftirasını 5 maddede çürüttü | Video

SON DAKİKA | Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun Mersin'deki teröristle ilgili 'DNA raporu' iftirasını 5 maddede çürüttü | Video

30.09.2022 | 00:25

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SON DAKİKA | Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu’nun Mersin’deki teröristle ilgili ’DNA raporu’ iftirasını 5 maddede çürüttü | Video 02:19
SON DAKİKA | Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun Mersin'deki teröristle ilgili 'DNA raporu' iftirasını 5 maddede çürüttü | Video 30.09.2022 | 00:25
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Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin'de etkisiz hale getirilen terörist Dilşah Ercan ile ilgili öne sürdüğü 'DNA raporu' iddiasına yanıt verdi. Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun iftirasını 5 maddede çürüttü. İşte detaylar...

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