Devletin değil PKK’nın açıklamasına inanan Kılıçdaroğlu’na Cumhur İttifakı’ndan çok sert tepki: Teröristlerin hamiliğini yapıyor

AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ HASAN TURAN: YENİ BİR SİYASİ SKANDALIN İÇİNE DÜŞTÜ

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ise şu açıklamaları yaptı:

Mersin Mezitli Polisevine düzenlenen saldırıda etkisiz hale getirilen teröristler anlaşılan bir takım yerlerin canını yakmış. PKK'nın siyasi ayağı HDP'ye yaranmak için her türlü terör yarenliği yapan zihniyet şimdi de PKK'nın sözcülüğünü de üstlenerek onların demeçlerini Türkiye gündemine taşımaya çalışıyor.

Öldürülen terörist için neredeyse terörist değildi diyecekler ama dilleri varmıyor. Kınama yaparken bile PKK demekten imtina ediyorlar.

İçişleri Bakanlığımızın etkisiz hale getirilen teröristin kimliği hakkında yaptığı açıklama hem PKK'yı hem de Kılıçdaroğlunu bir araya getirdi ve CHP raporundaki kişinin bir gazeteci değil vatan haini bir terörist olduğu PKK tarafından açıkça tescillendi. Kılıçdaroğlu'da kendisine üflenen yalanın peşine koşarak yeni bir siyasi skandalın içine düştü.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliği emniyetimiz tarafından tespit edilmiştir. Hem parmak izinden hem de görgü tanıklarının teşhisi ile teröristlerin kimliği belirlenmiştir. CHP geçmişte kendi yaptıkları fahiş hatayla -teröristlere gazeteci sıfatını yakıştırarak- gazetecilik mesleğini yapanları töhmet altında bırakmıştır. Bunu bilmeden yaptılarsa ki -kendi raporlarında dahi neden hükümlü ve tutuklu oldukları açıkça yazıyor- raporu yazanların düzenleyenlerin iyi niyetli olmadıklarını ve kötü niyetli olduklarını göstermektedir.

Etkisiz hale getirilen teröristin kimliği ile ilgili olarak PKK'ya yakınlığı bilinen haber ajansının verdiği haberde CHP'nin raporunda adı geçen teröristin ölmediği ve halen "görevinin başında" olduğu iddia edilmektedir. Ve Sayın Kılıçdaroğlu'da bu haberi esas alarak devletin verdiği haberi değil PKK'nın dediğini dikkate almaktadır. Bunun neresinden tutarsanız tutun elinizde kalmaktadır.

Mevzu teröristin kimliği değil CHP raporunda teröristlerin gazeteci ilan edilmesidir. DNA testi talebi CHP Raporunun kamuoyunun gözünün önünden kaçırmak için yapılan manevradır.

Kılıçdaroğlu'nun kimlerle, nerelerle irtibatlı olduğunu bilemeyiz ama geçmişte de FETÖ'nün kirli dilini kullanmaktan çekinmediği için bugünde PKK'nın savlarıyla, söylemleriyle örtüşen eylem ve demeçlerin olması bizi şaşırtmamıştır.

CHP'ye oy veren değerli vatansever, ulusalcı vatandaşlarımızın yarın seçimde oy kullanırken kararlarını birkez daha gözden geçirmelerini tavsiye ediyorum.