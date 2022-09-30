Göçebe Oyunları kültürel diplomasi kapısı açıyor

Dünya Etnospor Konfederasyonu'nca düzenlenen ve Turkuvaz Medya'nın basın sponsoru olduğu 4. Dünya Göçebe Oyunları dün başladı. Bursa'nın İznik Gölü kıyısında oluşturulan alanda gerçekleştirilen oyunların açılış törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katıldı. Oyunların ilkinin 2014'te Kırgızistan'da düzenlendiğini, 2016 ve 2018'de de yine Kırgızistan'ın ev sahipliği yaptığını söyleyen Erdoğan, özetle şunları kaydetti:Halen kültürün ve insani ilişkilerin en etkili taşıyıcısı göçlerdir. Göçebe Oyunları'nı dünya çapına yayan bu organizasyonu da insanlığın kadim mirasını gelecek kuşaklara bırakma misyonuyla önemli görüyorum.İnsanlığın binlerce yılına damga vuran bu kültürün yitip gitmesine rıza gösteremeyiz. Bunun için gerek açılışını yaptığımız oyunlarla gerekse benzer diğer faaliyetlerle göçebe kültürünün farklı yönleriyle yaşatılmasında büyük fayda görüyoruz. Nitekim ülkemizde istiklalimizin ve istikbalimizin güvencesi olarak Toros Dağları'nda dumanı tüten Yörük çadırını ifade ediyoruz.Oyunlara katılan ülkelerle bu vesileyle kurduğumuz münasebetlerin ve katılımcılar arasında gelişen pozitif enerjinin hepimize yeni bir kültürel diplomasi kapısı açacağını düşünüyorum. Bu oyunlara, dünyada giderek yok olmaya yüz tutan bir kültürel zenginliğe sahip çıkmak, onu yaşatacak zemini oluşturmak olarak bakıyoruz."Gelenekten Geleceğe Bir'iz!" sloganıyla düzenlenen ve 102 ülkeden, 3 binden fazla sporcunun katıldığı oyunların açılış töreni, ışık ve dans gösterilerine sahne oldu. "Alem, evren ve kün", "Türkler ve at", "Göçebe oyunları", "Türk dünyasının ünlü şahsiyetleri", "Türkiye tarihi" ve "Türk dünyası" temalı koreografi gerçekleştirildi. Bu sırada atın üzerinde alevler içinde alandan geçen biniciler büyük beğeni ve alkış topladı. Atlı gösterilerdeki akrobatik hareketler de izleyicileri heyecanlandırdı. Türk dünyasının renkleri, folkloru, giyim kuşamı, müzik ile oyun kültürününün anlatıldığı açıseremoni havai fişek gösterisiyle tamamlandı.Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da "Dünyanın bu kadar kültürel zenginliğini 4 gün içinde bir yerde görmek gerçekten mümkün değil. Bu anlamda Dünya Göçebe Oyunları alanında tek diyebiliriz. Dünyanın en büyük geleneksel spor etkinliği ve biz vatandaşlarımızı çok kolayca ulaşabilecekleri İznik'e bekliyoruz" diye konuştu.