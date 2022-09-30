Irak’ın kuzeyindeki hedefler tek tek imha edilmişti! Asos’ta terör hedefleri böyle vuruldu!

SON DAKİKA! Asos'ta terör hedefleri böyle vuruldu | Video

TERÖR HEDEFLERİ BÖYLE VURULDU

Operasyonda, barınak, sığınak, mağara, tünel ve mühimmat depolarının yanı sıra örgüt yöneticilerinin sözde karargah olarak kullandığı toplantı yeri de imha edildi.