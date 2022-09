TSK, 140 km girdi 16 terörist mağarası imha edildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, teröristler neredeyse hedeflerinin de orası olduğunu belirterek, "2 gün önce Türk Silahlı Kuvvetleri 140 kilometre girdi. Asos'ta 16 terörist mağarasını, sığınağını, barınağını, sözde komuta yerini büyük bir başarıyla vurup tahrip etti ve bu devam edecek" dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile 8. Hudut Alay Komutanlığı'na sancak verme töreni için ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Şırnak'a gitti. Tören sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Akar, 85 milyon vatandaşın güvenliği için karada, havada, denizde, hak ve menfaatlerinin korunması için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin varını yoğunu ortaya koyduğunu ifade ederek, "Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde gerekirse yurtiçinde nerde ne varsa bunlara karşı hiçbir taviz vermeksizin, hiçbir boşluk bırakmaksızın teröristlerin peşindeyiz. Mehmetçik teröristlerin ensesinde. Bunun yanı sıra denizlerimizde, hava sahalarımızda da hak ve menfaatlerimizi korumak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. TSK aynı zamanda başta Kıbrıs'taki kardeşlerimiz olmak üzere Azerbaycan Türk'ünü, Libya'daki kardeşlerimizi ve diğer coğrafyalardaki dost, kardeş ve müttefiklerimizin de haklı davasında yanlarında olmaya devam ediyor. Bizler geldiğimiz bu noktada terörle mücadelemizi sürdürüyoruz. Terörü bitirmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleye devam edeceklerini söyleyen Bakan Akar, "Teröristler nerede hedefimiz orası. 2 gün önce TSK 140 kilometre girdi. Asos'ta 16 terörist mağarasını, sığınağını, barınağını, sözde komuta yerini büyük bir başarıyla vurup tahrip etti ve bu devam edecek. Bu faaliyetlerde korucu kardeşlerim de burada. Onlar da bu işi gayet iyi biliyorlar. Onlar da bunun çok güzel farkındalar. Gerçekten daha önce girilemez denilen yerler, çıkılamaz denilen ne varsa bunların hepsine Mehmetçik girdi, çıktı. Her tarafı tek tek ama tek tek samanlıkta iğne arar gibi aramak suretiyle temizlemeye devam ediyor" dedi.YUNANİSTAN ile yaşanan sorunlara da değinen Akar, "Biz her zaman görüşmeye hazır olduğumuzu her fırsatta dile getirdik. İster buyursunlar Türkiye'ye gelsinler, ister bizi çağırsınlar biz Yunanistan'a gidelim, görüşelim, konuşalım ve bu problemleri çözelim" dedi.