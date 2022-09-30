Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde terör yuvalanması! PKK elebaşı Karayılan ile görüşen sözde gazeteciye para akıtmışlar

PKK DESTEKÇİSİ SERDAR AKİNAN'A 4 MİLYON TL ÖDEDİ

Gündeş, PKK'ya yakın gazetecilere verdiği destek de biliniyor. Gündeş'in, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in reklamını yapması için terör örgütü elebaşı Murat Karayılan ile görüşen ve PKK'yı kahraman ilan eden Serdar Akinan'a 4 milyon TL yıllık ödeme yaptı. 90 saniyelik filmler çeken Akinan'a ayda 375 bin TL ödendiği ortaya çıkmıştı.

AİLESİ İÇİN ÖZEL ARAÇ TAHSİS EDİLMİŞ

Yine iddiya göre, Serdar Akinan'a ve ailesine de özel araç tahsisi yapıldı. Bu arada CHP'li Başkan Vahap Seçer'in, Akinan'a belediyede tam yetki vermesi sonrasında, bazı çalışanlara mobing uyguladığı, bu yüzden işten ayrılanlar olduğu, bazılarının da görev yeri değişikliği istediği belirtildi.