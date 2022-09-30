Son dakika: Organize çetelere 20 ilde "Musilaj-2" operasyonu: 12 suç örgütü ortaya çıktı

233 ŞÜPHELİ GÖZALTI LİSTESİNDE

Örgütlere silah temin ederek kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturan 27 suç grubunun da bulunduğu soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 233 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı "Müsilaj-2 Operasyonu" düzenlendi.

Bunun üzerine Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 233 şüphelinin yakalanması için bu sabah eş zamanlı "Müsilaj-2 Operasyonu" düzenlendi.

KİTABIN İÇİNE SİLAH ZULASI

Özel Harekat Polisleri eşliğinde düzenlenen operasyonda, polisin bir eve yaptığı baskında zanlıların "Büyük Osmanlı Tarihi" isimli bir kitabın sayfalarını tabanca ve şarjör boyutunda keserek tabanca saklamak için yer hazırladığı ortaya çıktı.