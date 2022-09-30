Organize çetelere 20 ilde "Musilaj-2" operasyonu: 12 suç örgütü ortaya çıktı | Video

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda, sahil şeridinde yaşayanların üzerinde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak kendilerini devlet erklerinden üstün göstermeye çalışan 12 farklı mafya tipi suç örgütüne yönelik 20 ilde "Musilaj-2" operasyonu başlatıldı. Şafak vakti eş zamanlı başlayan operasyonda 233 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde organize suç örgütleriyle mücadeleye devam ediliyor. Bu kapsamda sahil şeridinde yaşayanların üzerinde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak kendilerini devlet erklerinden üstün göstermeye çalışan, ülke turizmini olumsuz etkileyen mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah sağlayan suç gruplarına yönelik Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda KOM Daire Başkanlığı koordinesinde harekete geçildi.

12 FARKLI SUÇ ÖRGÜTÜNE 20 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, İzmir, Muğla, Mersin, Bursa, Çanakkale, Samsun, Hatay, İstanbul, Ordu, Tekirdağ, Giresun, Kastamonu, Bartın, Düzce, Rize ve Zonguldak olmak üzere 20 ilde "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgütün faaliyetleri kapsamında yağma, tefecilik, tehdit, kasten öldürme" suçlarını işleyen 12 organize suç örgütü tespit edildi.

233 ŞÜPHELİ GÖZALTI LİSTESİNDE

Örgütlere silah temin ederek kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturan 27 suç grubunun da bulunduğu soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 233 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı "Müsilaj-2 Operasyonu" düzenlendi.

Bunun üzerine Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 233 şüphelinin yakalanması için bu sabah eş zamanlı "Müsilaj-2 Operasyonu" düzenlendi.

KİTABIN İÇİNE SİLAH ZULASI

Özel Harekat Polisleri eşliğinde düzenlenen operasyonda, polisin bir eve yaptığı baskında zanlıların "Büyük Osmanlı Tarihi" isimli bir kitabın sayfalarını tabanca ve şarjör boyutunda keserek tabanca saklamak için yer hazırladığı ortaya çıktı.