Promosyon isyanı

İşçilerin, banka promosyon görüşmelerinin şeffaf şekilde yönetilmediği gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) başkanlık binası önünde düzenledikleri eylemde sendika üyeleri ile güvenlik personeli arasında arbede yaşandı. Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL-SEN) İstanbul 5 No'lu Şube üyeleri, İBB yönetiminin banka promosyon görüşmeleriyle ilgili süreci şeffaf yürütmediği gerekçesiyle İBB'nin Saraçhane'deki binasının önüne geldi. Belediyenin önündeki havuzun bulunduğu alana alınmayan sendika üyeleri, basın açıklamalarını sürekli o noktada yaptıklarını ifade ederek taleplerinde ısrarcı oldu. İşçileri alana almayacağını tekrarlayan güvenlik personeli ile bazı sendika üyeleri arasında arbede çıktı.Polislerin müdahalesiyle arbedenin sona ermesinin ardından havuzun önüne gelen sendika üyeleri basın açıklaması yaptı. TÜM BEL-SEN İstanbul 5 No'lu Şube TİS ve Hukuk Sekreteri Yılmaz Haksever, İBB yönetiminin banka promosyon görüşmeleriyle ilgili süreci şeffaf yürütmemesini kabul etmediklerini söyledi.Haksever, sendikanın maaş promosyon sözleşmelerinin güncel ve resmi enflasyon oranları çerçevesinde güncellenmesi için çalıştığı kurumlar üzerinden ilgili bankalara başvurularda bulunduğunu anlattı. "Ancak bankalar bu başvurularımıza cevaben bırakın bu sözleşmeleri güncellemeyi, sözleşmelerin iptali ve değişimi halinde ödenmesi gereken ağır cezaları belirterek bizleri tehdit etti" diyen Haksever, şunları kaydetti: "Ayrıca yürütülen süreçte konunun tarafı olan belediye, işçi ve memur sendikalarını sürece dahil etmeyerek ve düzenli bir açıklama yapmayarak şeffaf bir irade sergilememiş olup süreci 'her kafadan bir ses çıkma' noktasına getirmiştir."