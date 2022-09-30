Giriş Tarihi: 30.9.2022 09:54Son Güncelleme: 30.9.2022 10:01
SON DAKİKA: İptal edilen KPSS ile ilgili ÖSYM Başkanı'ndan açıklama: Bunu söylemem mümkün...
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Son dakika haberine göre; Yükseköğretim Kurumu Başkanı Erol Özvar, iptal edilen KPSS ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Özvar, soruşturmanın sonuçlandığını belirtti, "Bugün, genel kurulda bu KPSS inceleme raporu değerlendirilecek ve neticesi hakkında gerekli işlemler tesis edilecek." dedi.
Devam eden KPSS soruşturması ile ilgili Özvar, "Ön incelemeyi başlattık ve neticelendirdik. Bugün, genel kurulda bu KPSS inceleme raporu değerlendirilecek ve neticesi hakkında gerekli işlemler tesis edilecek. Sonuçlandığı ifade etmem mümkün şu anda"
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SON DAKİKA: İptal edilen KPSS ile ilgili ÖSYM Başkanı'ndan açıklama: Bunu söylemem mümkün...