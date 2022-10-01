Tokat Valiliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda tepki çeken görüntüler meydana geldi. Bir grup rütbeli asker adeta 28 Şubat zihniyetini andıran bir eylem gerçekleştirdi.

VALİ'Yİ GÖRMEDEN GEÇTİLER!

30 Ağustos kapsamında Tokat Valiliği'nde gerçekleştirilen resepsiyonda kalabalık bir askeri grup, kendilerini kapıda karşılayan ve Cumhurbaşkanı'nı temsilen kenti yöneten Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nun elini sıkmadı. O görüntüler sosyal medyadan da büyük tepki topladı.

Resepsiyonda 28 Şubat kafası! Tokat'ta rütbeli askerler Vali Hatipoğlu'nun elini sıkmadı

İşte o anlar!