Haberler Gündem Haberleri Resepsiyonda 28 Şubat kafası! Tokat'ta rütbeli askerler Vali Hatipoğlu'nun elini sıkmadı
Giriş Tarihi: 1.10.2022 22:53 Son Güncelleme: 1.10.2022 23:18

Resepsiyonda 28 Şubat kafası! Tokat'ta rütbeli askerler Vali Hatipoğlu'nun elini sıkmadı

Resepsiyonda 28 Şubat kafası! Tokat’ta rütbeli askerler Vali Hatipoğlu’nun elini sıkmadı

Tokat Valiliği tarafından 30 Ağustos resepsiyonunda 28 Şubat'ı andıran görüntüler meydana geldi. Sosyal medyada tepki çeken görüntülerde bir grup rütbeli askerin Cumhurbaşkanı'nı temsilen kenti yöneten Vali Numan Hatipoğlu'nun elini sıkmadan geçtiği görülüyor.

Tokat Valiliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda tepki çeken görüntüler meydana geldi. Bir grup rütbeli asker adeta 28 Şubat zihniyetini andıran bir eylem gerçekleştirdi.

VALİ'Yİ GÖRMEDEN GEÇTİLER!

30 Ağustos kapsamında Tokat Valiliği'nde gerçekleştirilen resepsiyonda kalabalık bir askeri grup, kendilerini kapıda karşılayan ve Cumhurbaşkanı'nı temsilen kenti yöneten Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nun elini sıkmadı. O görüntüler sosyal medyadan da büyük tepki topladı.

Resepsiyonda 28 Şubat kafası! Tokat'ta rütbeli askerler Vali Hatipoğlu'nun elini sıkmadı

İşte o anlar!

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Resepsiyonda 28 Şubat kafası! Tokat'ta rütbeli askerler Vali Hatipoğlu'nun elini sıkmadı
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