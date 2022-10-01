Video Türkiye Resepsiyonda 28 Şubat kafası! Tokat'ta rütbeli askerler Vali Hatipoğlu'nun elini sıkmadı
Resepsiyonda 28 Şubat kafası! Tokat'ta rütbeli askerler Vali Hatipoğlu'nun elini sıkmadı

Resepsiyonda 28 Şubat kafası! Tokat'ta rütbeli askerler Vali Hatipoğlu'nun elini sıkmadı

01.10.2022 | 23:05

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Tokat Valiliği tarafından 30 Ağustos resepsiyonunda 28 Şubat'ı andıran görüntüler meydana geldi. Sosyal medyada tepki çeken görüntülerde bir grup rütbeli askerin Cumhurbaşkanı'nı temsilen kenti yöneten Vali Numan Hatipoğlu'nun elini sıkmadan geçtiği görülüyor.

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