TBMM yoğun gündemle çalışmalarına başlıyor

Seçımlerden önce son yasama yılı olacak olan 27. Dönem 6. Yasama Yılı'nda TBMM'nin gündemi yoğun olacak. TBMM'deki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayacak. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Genel Kurul'da birleşimi açacak ve sunuş konuşmasını yapacak. Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Genel Kurul'a takdim edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yasama yılının açış konuşmasını yapacak. TBMM'nin açılışı dolayısıyla Genel Kurul'un ardından tören alanında resepsiyon düzenlenecek. TBMM'nin yeni yasama yılında ilk olarak kamuoyunda "dezenformasyonla mücadele yasası" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi yasalaştırılacak. Ayrıca ilk hafta içinde TBMM Genel Kurulu'nda Anayasa Mahkemesi ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na üye seçimi yapılacak. AK Parti milletvekilleri tarafından Meclis Başkanlığı'na sunulacak olan "torba kanun" teklifinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bakanlar tarafından kamuoyuyla paylaşılan ve yasal düzenleme gerektiren konular da yer alacak. EYT olarak bilinen emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme yıl sonunda yasalaşacak, 2023'ten itibaren hayata geçecek. Kredi Yurtlar Kurumu'na borcu olan gençlerin borçlarının faizlerinin silinmesine yönelik yasal düzenleme bunlardan biri olacak.