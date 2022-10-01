Yunanistan’ın Ayasofya hazımsızlığı güldürdü: Yeni stadın adını Ayasofya koydular!

Ayasofya'nın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeniden cami olarak açılması tüm dünyada geniş yankı uyandırmış en büyük tepkiyi de Yunanistan göstermişti. Bu hamle sonrasındaki çıkışları da komşu ülkeyi komik duruma düşürmeye devam ediyor.