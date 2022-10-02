İhmal ve bakımsızlık çürüme getirdi: İSBİKE çöküyor! Esnaf da öğrenci de şikayetçi...

ÖĞRENCİ DE ESNAF DA ŞİKAYETÇİ

Hüseyin Akyol: İstanbul gibi kronik trafik problemi olan bir yerde bu bisikletler çok işimize yarıyordu. Ben esnaflık yapıyorum, trafiğe takılmadan bisiklete binip işlerimizi halledip geliyorduk. (Zeytinburnu 10 Yıl Caddesi üzerindeki istasyon için) Aylardır bu istasyonlar bu şekilde poşete sarılı. Paramız çöpe gitmiş gibi hissediyorum.

Seyithan Mamak: Üniversite öğrencisiyim. Bizlerin her sabah derse yetişmek gibi dertlerimiz vardır. İstanbul gerçekten yoğun bir şehir. Bu yoğunluğa girmeden bisiklete binip varacağımız yere gitmek bizim için çok kıymetli. Bu istasyonların biran önce tamir edilip hizmete açılması gerek.