İhmal ve bakımsızlık! İSBİKE çöküyor | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Çevreci ulaşım sağlıklı yaşam hedefiyle 2012'de İstanbulluların hizmetine sunulan İSBİKE, bakımsız istasyonları ve yetersiz bisikletleriyle gündemden düşmüyor. Pedal çevirmek isteyen bisiklet bulamıyor, bisikletini park etmek isteyense istasyon... İhmal ve bakımsızlığın aşama aşama çürüttüğü proje, vatandaşın da tepkisini çekiyor.