SON DAKİKA | MSB’den teröre büyük darbe! 23 hain etkisiz hale getirildi



Yapılan operasyonlarla komandoların "girilemez" denilen yerlere tek tek girdiğini ifade eden Bakan Akar, şunları söyledi:

"İster Irak'ın kuzeyinde adı PKK olsun ister, ister Suriye'nin kuzeyinde adı YPG olsun bunların hepsi aynıdır, hepsi teröristtir. Bunlar 85 milyon vatandaşımızın güvenliğine, birliğine, beraberliğine tehdit olan hainlerdir, alçaklardır. Türkler ve Kürtler kardeştir. Türkler ve Kürtler yüzyıllardır ekmeklerini beraber paylaştı. Bu vatanı beraber kurup ihya ettiler. Biriz, beraberiz; tek yumruk, tek yüreğiz. Bu vatanı beraber kurduk, beraber savunduk. Canımızı omuz omuza ortaya koyduk. Bunun farkında olalım. Teröristlerin arazide yapamadıklarını aramıza fitne sokmak suretiyle birliğimizi beraberliğimizi bozmaya çalışanlar var. Bu konuda dikkatli olmamız gerekir."