SON DAKİKA | MSB’den teröre büyük darbe! 23 hain etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Asos'a düzenlenen operasyonda ilk tespitlere göre 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve sayının daha da artmasının beklendiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Milli Savunma Bakanlığı Hulusi Akar'ın Irak'ın kuzeyinde 140 kilometre derinlikteki Asos bölgesine düzenlenen hava harekatına dair 29 Eylül'de açıklamada bulunduğu anımsatılarak, "Asos bölgesine düzenlenen hava harekatında ilk belirlemelere göre 23 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi. Sayının artması bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Asos'a yönelik 27 Eylül'de operasyon düzenlemiş, savaş uçaklarının yanı sıra tanker uçaklar, Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı ve İHA'lar da kullanılmıştı.
Operasyonda, teröristlere ait mağara, sığınak ve sözde karargahların bulunduğu 16 hedef vurulmuştu.
MSB bu görüntülerle açıkladı "23 PKK'lı terörist etkisiz" | Video
BAKAN AKAR DUYURMUŞTU
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şırnak'ta düzenlediği basın toplantısında terörle mücadelede yeni dönemin 24 Temmuz 2015'te İkiyaka Dağları'ndaki operasyonla başladığını hatırlattı.
Terör belasından asil milletimizi kurtarmakta kararlı olduklarını belirten Bakan Akar, "Terör örgütü PKK/YPG hiçbir zaman Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değildir." diye konuştu.
Terörist neredeyse hedeflerinde orasının yer aldığını aktaran Bakan Akar, "Başta Irak ve Suriye olmak üzere tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne, egemenlik haklarına son derece saygılıyız. Suriyeliler, Iraklılar bizim kardeşimiz. Onlarla sorunumuz yok. Bizim meselemiz teröristlerle. Biz teröristlerin peşindeyiz. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar da bu mücadele devam edecek." ifadelerini kullandı.
140 KİLOMETRE İÇERİ GİRİLDİ
Pençe serisi operasyonların sonuncusu Pençe-Kilit'in büyük bir başarı, azim ve kararlılıkla devam ettiğini aktaran Bakan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri iki gün önce de hava harekâtı ile 140 kilometre içeri girdi, Asos'ta teröristlere ait mağara, sığınak ve sözde karargâhlarının bulunduğu 16 hedefi büyük bir başarıyla vurdu, tahrip etti." açıklamasında bulundu.
Yapılan operasyonlarla komandoların "girilemez" denilen yerlere tek tek girdiğini ifade eden Bakan Akar, şunları söyledi:
"İster Irak'ın kuzeyinde adı PKK olsun ister, ister Suriye'nin kuzeyinde adı YPG olsun bunların hepsi aynıdır, hepsi teröristtir. Bunlar 85 milyon vatandaşımızın güvenliğine, birliğine, beraberliğine tehdit olan hainlerdir, alçaklardır. Türkler ve Kürtler kardeştir. Türkler ve Kürtler yüzyıllardır ekmeklerini beraber paylaştı. Bu vatanı beraber kurup ihya ettiler. Biriz, beraberiz; tek yumruk, tek yüreğiz. Bu vatanı beraber kurduk, beraber savunduk. Canımızı omuz omuza ortaya koyduk. Bunun farkında olalım. Teröristlerin arazide yapamadıklarını aramıza fitne sokmak suretiyle birliğimizi beraberliğimizi bozmaya çalışanlar var. Bu konuda dikkatli olmamız gerekir."
Terörle mücadelede kararlılık mesajı da veren Bakan Akar, "Teröristlere kim destek verirse versin, arkasında kim olursa olsun mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda, taarruzi bir ruhla devam edecek." diye konuştu.
Bakan Akar, TSK'nın tüm faaliyetlerinde hem planlama hem icra safhalarında sivillerin yanı sıra tarihî, dinî, kültürel yapılara ve çevreye zarar vermemek için hiçbir ordunun göstermediği hassasiyeti gösterdiğini de kaydetti.