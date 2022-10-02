Video Haber MSB bu görüntülerle açıkladı "23 PKK'lı terörist etkisiz" | Video
MSB bu görüntülerle açıkladı

MSB bu görüntülerle açıkladı "23 PKK'lı terörist etkisiz" | Video

02.10.2022 | 10:21

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Milli Savunma Bakanlığı "Irak’ın kuzeyinde 140 kilometre derinlikte bulunan Asos bölgesine düzenlenen hava harekâtında ilk belirlemelere göre 23 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği tespit edildi." açıklamasında bulundu.

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