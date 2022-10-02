Sosyal medyada bu anlar gündem oldu! Said Sefa “Boğulursunuz!” diye tehdit ederken kendisi boğuluyordu!

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sosyal medyada propaganda amacıyla açtığı "fuatavni" hesabının kurucusu olduğu tespit edilen, terör örgütünün medya yapılanması davasında "Anayasayı ihlal" ve "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan yargılanan firari Said Sefa, yurt dışında terör örgütünün propagandasını YouTube kanalında sürdürüyor. 29 Eylül'deki programından bir kesit ise sosyal medyada gündem oldu.
SAİD SEFA "BOĞULURSUNUZ" DEDİ, AZ DAHA KENDİSİ BOĞULUYORDU!
FETÖ'cü Said Sefa'nın konuşmasından bir kesitin yer aldığı ve sosyal medyada paylaşılan videoda, "Boğulursunuz bu iftiradan!" cümlelerini kullanan Said Sefa'nın tehditler savurduğu esnada az daha kendisinin boğulduğu görülüyor.
SOSYAL MEDYADA ÇOKÇA PAYLAŞILDI: "ALLAH'IN ADALETİ!"
Sosyal medyada ise Said Sefa'nın bu anlarının gösteren video kesiti sosyal medyada kullanıcıları tarafından "ibretlik anlar" denilerek paylaşılıyor. Aslan Değirmenci resmi Twitter hesabından Said Sefa'nın videosunu paylaşarak "Hak ve hakikatin varlığını reddeden, inkâr ve bedduaya sarılan FETÖ'cü avanak Avni 'boğulursunuz' derken boğuluyormuş. Allah'ın adaleti!" yorumunu yaptı.
"RABBİM BUNLARIN HESABININ ÖBÜR DÜNYAYA BIRAKMAYACAK BELLİ Kİ"
Orhan Aydın ise sosyal medya hesabından Said Sefa'nın neredeyse boğulduğu anların videosunu paylaşarak, "Allah azze ve celle FETÖ'cü hainlerin duasını sadece kendilerine döneceği zaman kabul ediyor. Said Sefa bir laf söyledi, az daha boğuluyordu" dedi.
Murat Nart ise şu şekilde yorum yaptı: "Firari FETO mensubu terörist Said Sefa (Fuat Avni) "boğulursunuz bu iftirada" dedi ve boğuldu. Rabbim bunların hesabının öbür dünyaya bırakmayacak belli ki."
"FETÖ'CÜLER KENDİLERİ HAKKINDAKİ SUÇLAMALARA DEVAMLI 'İFTİRA' DERLER"
Kenan Ülkü ise Said Sefa'nın az daha boğulduğu anları gösteren videoya yorum olarak şunları söyledi: "FETÖ'cüler kendileri hakkındaki suçlamalara devamlı 'iftira' derler. Bunların hayatı yalandır. FETÖ'nün Fuat Avni'si olarak bilinen Said Sefa, kendisi hakkında yayınlanan BAE'ye casusluk iddiası hakkında "Boğulursunuz bu iftirada" derken, kendisi boğuldu."
"ALLAH'IN SOPASI"
Sosyal medya kullanıcısı Zafer ise "Firari FETÖ'cü kansız Said Sefa BAE ajanı olduğuna dair söylemler üzerine "Boğulursunuz bu iddiada" derken az kalsın geberiyordu. Ee, Allah'ın sopası" ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada Said Sefa'nın "Boğulursunuz bu iftiradan!" cümlesini kullanırken az daha kendisinin boğulduğu anları gösteren video ise paylaşılmaya devam ediyor.