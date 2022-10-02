Sosyal medyada bu anlar gündem oldu! Said Sefa “Boğulursunuz!” diye tehdit ederken kendisi boğuluyordu!

SOSYAL MEDYADA ÇOKÇA PAYLAŞILDI: "ALLAH'IN ADALETİ!"

Sosyal medyada ise Said Sefa'nın bu anlarının gösteren video kesiti sosyal medyada kullanıcıları tarafından "ibretlik anlar" denilerek paylaşılıyor. Aslan Değirmenci resmi Twitter hesabından Said Sefa'nın videosunu paylaşarak "Hak ve hakikatin varlığını reddeden, inkâr ve bedduaya sarılan FETÖ'cü avanak Avni 'boğulursunuz' derken boğuluyormuş. Allah'ın adaleti!" yorumunu yaptı.

"RABBİM BUNLARIN HESABININ ÖBÜR DÜNYAYA BIRAKMAYACAK BELLİ Kİ"

Orhan Aydın ise sosyal medya hesabından Said Sefa'nın neredeyse boğulduğu anların videosunu paylaşarak, "Allah azze ve celle FETÖ'cü hainlerin duasını sadece kendilerine döneceği zaman kabul ediyor. Said Sefa bir laf söyledi, az daha boğuluyordu" dedi.

Murat Nart ise şu şekilde yorum yaptı: "Firari FETO mensubu terörist Said Sefa (Fuat Avni) "boğulursunuz bu iftirada" dedi ve boğuldu. Rabbim bunların hesabının öbür dünyaya bırakmayacak belli ki."