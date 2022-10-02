FETÖ'cü Said Sefa “Boğulursunuz!” diye tehdit ederken kendisi boğuluyordu | Video

FETÖ mensubu olan ve Fuat Avni sosyal medya hesabını yönetenlerden biri olan Said Sefa, yurt dışında terör örgütünün propagandasını sosyal medya mecralarında sürdürürken yine bir yayın esnasında “Boğulursunuz bu iftiradan!” cümlelerini kullandı. Tam da bu esnada Said Sefa, az daha kendisi boğuluyordu. Bu anları gösteren video kaydı ise sosyal medyada gündem oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı “Allah’ın adaleti” yorumunu yaptı. İşte sosyal medya yorumları…