Fırat Kalkanı şehidi uğurlandı

Suriye'ninkuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde görev yapan özel harekat polisi Mustafa Çalışgan (34), PKK/ YPG'li teröristlerin El Bab'daki Ribat-2 Üs Noktasına, güdümlü füzeyle saldırısı sonucu şehit oldu. Şehit Polis için, dün memleketi Tokat'ta ikindi namazını müteakip düzenlenen törende, babası Mehmet Çalışgan, annesi Perihan Tekin ve eşi Ceren Çalışgan gözyaşlarına boğuldu. Şehit Polis, kılınan namazın ardından garnizon şehitliğinde toprağa verildi. Saldırının ardından güvenlik güçleri, Mustafa Çalışgan'ı şehit eden teröristlere karşılık verdi. Çıkan çatışmada, 7 terörist etkisiz hale getirildi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'de polisevine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in eşi Medine Gezer ile telefonda konuşarak başsağlığı diledi. Erdoğan'a teşekkür eden Medine Gezer, "O korkusuz, güzel bir adamdı. Rabbim daha çok sevsin" dedi.