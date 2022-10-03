SON DAKİKA | TOGG’dan fiyat listesi açıklaması! İddialara son nokta konuldu

Son dakika haberi... Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, son günlerde ortaya çıkan fiyat listeleri, ön sipariş-satış kampanyaları gibi spekülatif haberlere itibar edilmemesi gerektiğini açıkladı.

Yerli ve milli otomobil Togg 29 Ekim 2022 tarihinde hem fabrika açılışı yapacak hem de ilk otomobil banttan inmiş olacak. Buna bağlı olarak sosyal medya ve bazı haberlerde Togg'a ilişkin Fiyat ve satış kampanyalarına ilişkin aslı olmayan açıklamalar yapılıyordu.