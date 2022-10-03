AK Parti Çankaya Belediye Meclis Üyesi Murat Akça: Tezcan Candan Karakuş aldığı paraları derhal iade etmeli

İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun kararıyla devlet memurluğundan çıkarılan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan'ın, Çankaya Belediyesi'nden işe gelmeden aldığı maaşları ödemesi gerektiğine dikkat çekildi.
"TAŞDELEN, TEZCAN CANDAN KARAKUŞ'UN ALDIĞI TÜM MAAŞLARININ İADESİNİ İSTEMELİ"
AK Parti Ankara Büyükşehir ve Çankaya Belediye Meclis Üyesi Murat Akça, SABAH'a yaptığı açıklamada, "Belediyecilikte sabıkalı CHP zihniyeti, suç dosyasına bir tanesini daha eklemiştir. Özellikle Çankaya gibi 'Ceketimi koysam alırım' mantığıyla yaklaştıkları belediyelerin, pek çok militanın çiftliği olduğunu aslında biliyorduk. Yani bu klasik bir CHP vakasıydı. Ve şimdi Tezcan Karakuş Candan'ın sicilinin mercek altına alınmasıyla, CHP'li belediyelerin ortaya koymuş olduğu bu çarpık yönetim anlayışı İçişleri Bakanlığımızın gözünden kaçmadı." ifadelerini kullandı.
"SABIKALI CHP ANLAYIŞI SİCİLİNE BİR SUÇ DAHA EKLEDİ"
Murat Akça, şunları söyledi:
"Milletin emekleriyle, millete ve devlete düşmanlık yapanların, sıkıştığı noktada Atatürk istismarcılığına soyunduğuna ilk defa şahit değiliz. Belediye üzerinden hiç çalışmadan devlet memurluğunun tüm maddi özlük haklarından yıllarca haksız kazanç elde eden Tezcan Karakuş Candan sabıkalı CHP zihniyenin çarpık anlayışının sadece bir örneğidir.
Özellikle Çankaya Belediyesinde bunun gibi, belediye üzerinden çalışmadan gelir elde eden yüzlerce asalak personelin olduğuna dair kanaatimiz bugün daha da güçlenmiştir. Böyle bir skandalın ardından Tezcan Karakuş Candan'ın, CHP'li vekillerin ve diğer belediye personelinin belediye içinde sloganlarla, adeta eylem yaparcasına kurumun içerisinde şov yapmalarına müsaade eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen bu haksızlığın ve çarpıklığın esas sahibidir ve Tezcan Candan Karakuş'un aldığı tüm maaşlarının iadesini istemelidir."
USLU: BUGÜNE KADAR YAKLAŞIK 4 MİLYON LİRAYI HEM HAKSIZ YERE CEBE İNDİRDİ
AK Parti Çankaya Meclis Üyesi Emrah Uslu ise SABAH'a yaptığı açıklamada, "Sözde belediyede çalışan bu mimar, 7,5 yıldır belediyeye gelmeden sağlığı açısından hiç bir engel olmadığı halde bir özel üniversite hastanesinden defalarca düzmece raporlar alarak hem belediyeyi zarara uğratmış, hem de yaklaşık 1 milyon vatandaşımızın hakkını belediye yönetimi eliyle gasp etmiştir.
TEZCAN KARAKUŞ CANDAN, ÇALIŞMA HAYATI BOYUNCA 1672 GÜN İZİN VE RAPOR ALMIŞ
İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun kararıyla devlet memurluğundan çıkarılan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan'ın, çalışma hayatı boyunca 1672 gün (yaklaşık 4.5 yıl) izin ve rapor aldığı ortaya çıktı. 7.5 yıldır Çankaya Belediyesi'nde mimar olarak çalışan Karakuş'un, 2020'de 245 gün, 2021 yılında ise 158 gün izin kullandığı, belediyenin turnike sisteminden 7.5 yıllık sürede sadece 60 kez geçtiği, imza föylerinde ise imzası olmadığı tespit edildi.
ÜNİVERSİTE DE SAĞLAM!
Tezcan Karakuş Candan'ın, hakkında başlatılan soruşturmada rapor kullandığı tarihlerde Atılım Üniversitesi'ndeki derslere düzenli olarak girdiği belirlendi. Karakuş'un rapor izinlerinin orantısız olduğu ve pandemi döneminde de izinli olduğuna dair bir bilgi ve belge bulunmadığı anlaşıldı. Karakuş'un göreve başladığı tarihten itibaren toplam 27 yıllık hizmetinde, 245 günü 2020 yılında, 158 günü 2021 yılında olmak üzere 1672 gün (yaklaşık 4.5 yıl) izin ve rapor kullandığı tespit edildi. Öte yandan Karakuş hakkında 2015'te yine göreve gelmemesi nedeniyle Mülkiye müfettişince tevdi raporu hazırlanarak disiplin soruşturması istemiyle Çankaya Belediyesi'ne gönderildiği, rapora istinaden konunun Belediye Teftiş Kurulu Başkanlığı'na intikal ettirildiği, müfettiş görevlendirildiği ancak dosyanın işlemden kaldırıldığı öğrenildi.
"BUGÜNDEN İTİBAREN MUSTAFA KEMAL'İN MEMURUYUM"
Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından Çankaya Belediyesi'ndeki memuriyet görevinden ihraç edilmesi üzerine tebligatını almış ve ''Bugünden itibaren devlet memuru değilim. Mustafa Kemal'in memuruyum'' iddiasında bulunmuştu.
Hal böyleyken bir de belediye koridorlarında şov yapılmasına izin verilmiştir. Bugüne kadar yaklaşık 4 milyon lirayı hem haksız yere cebe indiren bu kadın birde Türk adaletini ağzına alıyor. Türk adaletinin terazisi eşittir, teraziyi bozan siz ve sizin zihniyetinizdir. Bu arada belirtmek isterim ki bu arada basına yansıyan sadece Tezcan Karakuş Candan'dır. Çankaya Belediyesi'nde binlerce bankamatik memuru işe gelmeden milyonlarca lirayı haksız yere cebine indiriyor.
Ayrıca CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ordu mitinginde şöyle bir söz etti; 'Kul hakkı yiyen hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermesin!' Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu? Şimdi soruyorum; bu mu sizin Atatürkçülüğünüz? Bu mu sizin sosyal demokratlığınız? Tezcan Candan Karakuş aldığı paraları derhal iade etmelidir." ifadelerini kullandı