AK Parti Çankaya Belediye Meclis Üyesi Murat Akça: Tezcan Candan Karakuş aldığı paraları derhal iade etmeli

Özellikle Çankaya Belediyesinde bunun gibi, belediye üzerinden çalışmadan gelir elde eden yüzlerce asalak personelin olduğuna dair kanaatimiz bugün daha da güçlenmiştir. Böyle bir skandalın ardından Tezcan Karakuş Candan'ın, CHP'li vekillerin ve diğer belediye personelinin belediye içinde sloganlarla, adeta eylem yaparcasına kurumun içerisinde şov yapmalarına müsaade eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen bu haksızlığın ve çarpıklığın esas sahibidir ve Tezcan Candan Karakuş'un aldığı tüm maaşlarının iadesini istemelidir."

USLU: BUGÜNE KADAR YAKLAŞIK 4 MİLYON LİRAYI HEM HAKSIZ YERE CEBE İNDİRDİ

AK Parti Çankaya Meclis Üyesi Emrah Uslu ise SABAH'a yaptığı açıklamada, "Sözde belediyede çalışan bu mimar, 7,5 yıldır belediyeye gelmeden sağlığı açısından hiç bir engel olmadığı halde bir özel üniversite hastanesinden defalarca düzmece raporlar alarak hem belediyeyi zarara uğratmış, hem de yaklaşık 1 milyon vatandaşımızın hakkını belediye yönetimi eliyle gasp etmiştir.