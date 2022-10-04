Son dakika | CHP’nin gazeteci dediği kişi dağdan silahlı poz gönderdi!

RAPORUMUZDAKİ KİŞİ SALDIRMAMIŞ DEDİLER AMA...

Bu videoyla CHP'nin 'gazeteci' dediği Dilşah Ercan'ın dağda silahıyla hazır bekleyen bir terörist olduğu tescillenmiş oldu. İki gün boyunca "Öldürülen teröristin DNA raporunu açıklayın" diyerek hükümete saldırarak algı operasyonu sürdüren Kılıçdaroğlu önceki PKK'nın silahlı kanadı HPG'nin ve terörist Ercan'ın kimliğini ifşa etmesinden sonra pişkinlikte bir seviye daha atlayarak çıktığı bir televizyon kanalında bu kez "Gördünüz, Saldırıyı gerçekleştiren kişi bizim raporumuzdaki kişi değil. Teröristin Dilşah Ercan olmadığını önceden biliyorduk ama dillendirmedik' diye akıllara ziyan bir açıklama yaptı.