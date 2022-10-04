SON DAKİKA HABERİ | Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı’nda ne açıklayacak? 84 milyona ’ekran başına’ çağrısı yapılmıştı

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın şunu açıklayacak: "Gelin, başörtüsünü anayasal güvence altına alalım." Peki bu nasıl olacak? CHP'nin meclisteki yasa teklifinin yasalaştığı halini düşünecek olursak, şöyle bir handikap ortaya çıkıyor. Daha sonra yasal bir düzenleme ile meclisteki herhangi bir oylamada değişikliğe gidilebilir. Eğer; anayasal güvence altına alınırsa başörtüsü konusu, gerçekten temel hak ve özgürlüklerden bahsetmek mümkün olabilecek.