Gözler Başkan Erdoğan'ın yarınki açıklamasında | Video

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Çelik mesajında "Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık" ifadelerine yer verirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çarşamba günü yapacağı grup konuşmasının bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacağını duyurdu.