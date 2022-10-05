SON DAKİKA: Bakan Akar’dan Yunanistan talimatı: Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz talimatlandırıldı, geri adım atmak yok

Yunanistan'ın 1988'de yapılan ve 15 Haziran-15 Eylül tarihleri ile milli ve dini bayramlarda tatbikat yapılmayacağına dair memoranduma bile uymadığını dile getiren Akar, "Yunanistan ile NATOiçinde müttefikiz bunun yanı sıra halklar birbirini tanıyor, komşuyuz. Dolayısıyla kısa sürede iyi komşuluk ilişkilerini tesis edebilir bundan faydalanabiliriz. Bu iki ülkenin de lehine diyoruz. Fakat Yunanistan'daki birkaç siyasi kendi şahsi hesaplarına dayanarak bu gerginliği sürdürüyorlar" açıklamalarında bulundu.

"YUNANİSTAN KENDİSİNİ MAĞDUR VE MASUM GÖSTERMEYE ÇALIŞIYOR"

Akar, Yunanistan'ın Gayri Askeri Statüdeki Adaları (GASA) uluslararası hukuka aykırı olarak silahlandırdığını da belirterek, "Bunların hepsini yakından takip ediyoruz. Bunlarla ilgili gerekli çalışmalar yapıldı, yapılıyor. Bu durum ta 1956'da, Sakız ile başlamış. O günden itibaren bazı şeyler yaşanmış ama 1997'deki Kardak milat. Ondan sonra bir adım atmaları söz konusu değil. Nereye varırsa, 'Ölürsek şehit kalırsak gazi. Bu kadar da basit" ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik gerçek dışı iddialarda bulunduğunu, yayılmacılık iftirası attığını hatırlatan Akar, "Yunanistan, iftira ve yalan siyaseti ile kendilerini mağdur duruma sokmaya çalışıyor. Yüzyıllardan beri devam eden 'megali idea' var. Bunu bilmeyen yok. Bunları bırakıp kendilerine mağdur ve masum göstermeye çalışıyor" diye konuştu.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki sorunlarla ilgili üçüncü taraflara da seslenen Akar, şunları söyledi:

"Yanlı, kendilerini soyutlayamadıkları, angaje oldukları için Yunanistan'ın yaptıklarını görmezden geliyor, onların yaptıklarını yumuşatıyorlar. Yani taraf tutuyorlar. Biz de diyoruz ki Türkiye ve Yunanistan arasında bir problem çıkmasını istemiyorsanız, objektif kriterlerden vazgeçmeyin. Siz Yunanistan'ı aleni şekilde, orantısız olarak desteklerseniz bunun sonucu ağır olur. Sadece Yunanistan ve Türkiye için değil herkes için."

"YÜZMEYİ UNUTMAYIN"

Türkiye'nin sorunların iyi komşuluk ilişkileri, uluslararası hukuk ve diyalog ile çözümünden yana olduğunu bir kez daha vurgulayan Akar, şunları kaydetti:

" Barış, diyalog diyen biziz. İki senedir bekliyoruz, buyurun gelin. Yunanistan yalana dayalı bir politika yürütüyor. Bu fırsatları iyi değerlendirin. Beyhude bir takım silahlandırma gayretleri, sözde ittifaklarla, bazı ülkelerin istismarları, silah satma gayretinde olanların teşviki ile yanlış yollara girmeyin. Bu silahlanmanın size bir faydası yok.

Bu silahlanma savunma için fazla Türkiye için az. Bu ittifakların da bir faydası yok. Bunun örnekleri var, bir sıkıntı olduğunda kimse etrafında kalmıyor. Örnek: 1919-1922. Bazı ülkeler Yunanistan'ı Türkiye'ye karşı vekil olarak kullanmaya çalıştılar. Anadolu'ya girdiler, 1922'de denize döküldüler. Tarihi okuyun, unutmayın. İlle de böyle bir şeyler düşünüyorsanız onun için de 'Yüzmeyi unutmayın' diyoruz."