Bakan Akar'dan Yunanistan talimatı: "Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz talimatlandırıldı, geri adım atmak yok" | Video

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan’ın Gayri Askeri Statüdeki Adaları silahlandırmaya 1956’da başladığını belirterek, “1997’deki Kardak milat. Ondan sonra hiçbir şekilde ne arazide, ne masada bir milimetre geri adım atmak yok, bununla ilgili yapılması gereken ne varsa yapıldı, yapılıyor. Özellikle Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz bu konuda açık şekilde talimatlandırıldı” diye konuştu.