Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'ın başörtüsü için Anayasa hamlesi CHP'de moralleri bozdu! Engin Özkoç'un yüz ifadesi dikkat çekti
Giriş Tarihi: 5.10.2022 16:20 Son Güncelleme: 5.10.2022 16:32

Başkan Erdoğan'ın başörtüsü için Anayasa hamlesi CHP'de moralleri bozdu! Engin Özkoç'un yüz ifadesi dikkat çekti

Başkan Erdoğan’ın başörtüsü için Anayasa hamlesi CHP’de moralleri bozdu! Engin Özkoç’un yüz ifadesi dikkat çekti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' çıkışına ilişkin, "Eğer samimiysen gelin çözümü yasa değil Anayasa düzeyinden sağlayalım" ifadelerini kullandı. Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından TBMM'den ayrılmak üzere arabasına giderken vatandaşlarla fotoğraf çekildi. CHP kanadından konuyla ilgili çelişkili açıklamalar yapılırken, fotoğraf çekimi sırasında objektiflere yansıyan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un düşünceli hali ise dikkatlerden kaçmadı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda CHP'nin başörtüsü ile ilgili kanun teklifine yanıt verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı yapan Erdoğan, "Eğer samimiysen gelin çözümü yasa değil Anayasa düzeyinden sağlayalım" ifadelerini kullanırken, anamuhalefet kanadından peş peşe açıklamalar geldi.

CHP KANADINDAN ÇELİŞKİLİ İFADELER

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başkan Erdoğan'ın başörtüsü ile ilgili anayasa değişikliği teklifine destek vermeyeceklerini belirtti.

Özel, "Kanun teklifini desteklememek için Anayasa değişikliği önerip başka değişiklikler için fırsat kolluyorlar. Her gün anayasayı çiğneyen bir anlayışla anayasa değiştirecek halimiz yok. Yeni Anayasa, yeni Meclisin işi olacak!" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, destek vereceklerini ifade etti.

CHP'DE YÜZLER DÜŞTÜ!

Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından TBMM'den ayrılmak üzere arabasına giderken vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çekilmeyi ihmal etmedi. Fotoğraf çekimi sırasında CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un yüz ifadesi ise kameralara yansıdı.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan yeni başörtüsü teklifi: Kılıçdaroğlu samimiysen çözümü anayasa düzeyinde sağlayalım

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Başkan Erdoğan'ın başörtüsü için Anayasa hamlesi CHP'de moralleri bozdu! Engin Özkoç'un yüz ifadesi dikkat çekti
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