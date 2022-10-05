Başkan Erdoğan’ın başörtüsü için Anayasa hamlesi CHP’de moralleri bozdu! Engin Özkoç’un yüz ifadesi dikkat çekti

Özel, "Kanun teklifini desteklememek için Anayasa değişikliği önerip başka değişiklikler için fırsat kolluyorlar. Her gün anayasayı çiğneyen bir anlayışla anayasa değiştirecek halimiz yok. Yeni Anayasa, yeni Meclisin işi olacak!" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, destek vereceklerini ifade etti.