Başkan Erdoğan’ın başörtüsü için Anayasa hamlesi CHP’de moralleri bozdu! Engin Özkoç’un yüz ifadesi dikkat çekti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda CHP'nin başörtüsü ile ilgili kanun teklifine yanıt verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı yapan Erdoğan, "Eğer samimiysen gelin çözümü yasa değil Anayasa düzeyinden sağlayalım" ifadelerini kullanırken, anamuhalefet kanadından peş peşe açıklamalar geldi.
CHP KANADINDAN ÇELİŞKİLİ İFADELER
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başkan Erdoğan'ın başörtüsü ile ilgili anayasa değişikliği teklifine destek vermeyeceklerini belirtti.
Özel, "Kanun teklifini desteklememek için Anayasa değişikliği önerip başka değişiklikler için fırsat kolluyorlar. Her gün anayasayı çiğneyen bir anlayışla anayasa değiştirecek halimiz yok. Yeni Anayasa, yeni Meclisin işi olacak!" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, destek vereceklerini ifade etti.