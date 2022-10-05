Son dakika: Başkan Erdoğan’dan AK Parti Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalar

Ömer Çelik'in paylaşımının ardından yapılacak açıklamanın detayları merak konusu olurken, Başkan Erdoğan'ın CHP'nin istismar olarak yorumlanan 'başörtüsü' çıkışına karşı güçlü bir "Yeni Anayasa" önerisi yapabileceği belirtiliyor.

Gelen son dakika haberine göre; gözlerin çevrildiği AK Parti Grup Toplantısı başladı.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

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"İLÇE İLÇE TÜM ŞEHİRLERE GİDEREK MİLLETİMİZLE KUCAKLAŞACAĞIZ"

"Aziz milletim değerli milletvekili arkadaşlarım hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Milletvekillerimizin yaz döneminde seçim bölgelerinde ve görevlendirdikleri diğer yerlerde gerçekleştirdikleri çalışmaları yakından takip ettik. Eli sıkılmadık bir insan bırakılmayacak şekilde yürütülen bu çalışmalar için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Unutmayınız biz sahayı ne kadar sıkı tutarsak, milletimizi yalanlarıyla yanlış yönlendirmek isteyenler hedeflerine ulaşamayacaktır.