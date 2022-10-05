Son dakika: Başkan Erdoğan’dan AK Parti Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bugün yapılacak AK Parti Grup Toplantısı'nı işaret ederek, "Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır. Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık. Herkesi ekran başına bekliyoruz." açıklamasında bulunmuştu.
Ömer Çelik'in paylaşımının ardından yapılacak açıklamanın detayları merak konusu olurken, Başkan Erdoğan'ın CHP'nin istismar olarak yorumlanan 'başörtüsü' çıkışına karşı güçlü bir "Yeni Anayasa" önerisi yapabileceği belirtiliyor.
Gelen son dakika haberine göre; gözlerin çevrildiği AK Parti Grup Toplantısı başladı.
İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
"İLÇE İLÇE TÜM ŞEHİRLERE GİDEREK MİLLETİMİZLE KUCAKLAŞACAĞIZ"
"Aziz milletim değerli milletvekili arkadaşlarım hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum.
Milletvekillerimizin yaz döneminde seçim bölgelerinde ve görevlendirdikleri diğer yerlerde gerçekleştirdikleri çalışmaları yakından takip ettik. Eli sıkılmadık bir insan bırakılmayacak şekilde yürütülen bu çalışmalar için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
Unutmayınız biz sahayı ne kadar sıkı tutarsak, milletimizi yalanlarıyla yanlış yönlendirmek isteyenler hedeflerine ulaşamayacaktır.
"BİRİLERİ ÜLKENİN GELECEĞİNİ DÜŞÜNMEYEREK İKİ YÜZLÜ TAVIRLAR SERGİLEYEBİLİR"
Genel Merkezimizle, milletvekillerimizle, bakanlarımızla çalışmalarımızı yürütecek, ilçe ilçe tüm şehirlere giderek milletimizle kucaklaşacağız. Amacımız; milletimizi seçimden seçime hatırlayanlarla aramızdaki farkı göstermektir.
Bizim için kimin ne yaptığının, ne söylediğinin bir önemi yoktur. Biz kendi halimize bakacağız. Biz kendi işimize bakacağız. Kendi sorumluluklarımızın gereğini yerine getirmeye bakacağız. Birileri ülkenin geleceğini düşünmeyerek iki yüzlü tavırlar sergileyebilir.
"AYNI SİNSİ TAKTİĞİ UYGULAMAK İSTİYORLAR"
Muhalefetin seçim öncesi söyledikleri ile seçim sonrası yaptıkları arasındaki uçurumu belediyelerde gördük. Buna rağmen kendilerine ait olmayan işleri sahiplenerek gezebiliyorlar. Aynı sinsi taktiği önümüzdeki seçimlerde de yapmak istiyorlar.
Gençlerimizin de dünyayı tanıyan birikimleri, geniş ufuklarıyla bu bayat oyunu kolayca çözebileceklerini biliyorum. Milletimizin önüne yeni bir vizyonla, projelerle çıkabilen böyle bir niyete gayrete sahip tek partiyiz, tek ittifakız.
"VERDİĞİMİZ SÖZLERİN YASAMA BOYUTUNDAKİ AŞAMALARINI TAMAMLAYACAĞIZ"
İnşallah seçim süreci ilerledikçe vizyonlarımızı ve projelerimizi daha ayrıntılı bir şekilde milletimizle paylaşacağız. Bugün ekranları başında milletimiz bizi heyecanla dinliyor. Bazı gerçekleri paylaşacağım. Seçime kadar önümüzde 8 ay var. Bu zamanı en iyi şekilde değerlendirerek, verdiğimiz sözlerin yasama boyutundaki aşamalarını tamamlayarak milletimizin huzuruna çıkmayı amaçlıyoruz.
Şimdi kısa bir video ile yaklaşık 3,5 aylık bu dönemdeki çalışmalarımızı hızlıca hatırlayalım.
"BİZİM İÇİN BU SEÇİMLERİN MOTTOSU TÜRKİYE YÜZYILI"
Görüldüğü gibi milletimize söz verdiğimiz şekilde büyük ve güçlü Türkiye'yi tuğla tuğla örüyor, emek emek yükseltiyoruz. Yılın her gününü büyük bri aşkla çalışarak geçiriyoruz. Ülkemizi geçtiğimiz 20 yılda sırlık eser ve hizmetlere kavuşturduğumuz gibi Türkiye Yüzyılı'nı da milletimizle birlikte inşa edeceğiz. Bizim için bu seçimlerin mottosu Türkiye Yüzyılı...
Türkiye Yüzyılı başlığı altında geleceğe dönük bvizyonumuzun ilk şaretlerini mecliste başladı. Birileri toplanıp toplanıp duruyor ama sonuç yok.
Biraz önceki videoda da gördüğünüz gibi insanımızın hayatına dokunan icraatleri devreye alıyoruz.
"EY BAY KEMAL SENİN GİDECEK YERİN VAR MI?"
Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nin de açılışını yaptık. Ankara iki dev şehir hastanesine sahip olmuş oldu. Malum zat bir zamanlar SSK'nın genel müdürlüğünü yapmıştı. bu adam Ne yaptı diye sorduk. Hastalarımız kan revam içinde kalıyordu. Odalar pislikten geçilmiyordu. Hastalar ölüyor ve rehine alınıyor. SSK kurumunun hastanesinde. Ey Bay Kemal senin gidecek yerin var mı ya... Bütün umudunu ekonomideki sıkıntılara bağlayanların heveslerini kursaklarında bırakacak adımlarımızı sürdürüyoruz.
Sizlerden şu hususta vatandaşlarımızı ikna etmenizi istiyoruz.
Türkiye bir süredir çok ciddi sınamalardan geçmektedir. Bu sınamaların milletimizin hayatına yansıyan olumsuzlukları vardır. Bunların çözümü mümkün müdür? Mümkündür. Türkiye'de bunu çözecek tek parti AK Parti, tek ittifak Cumhur İttifakı mıdır? Evet öyledir.
Milletimize bu gerçeği gösterdiğimizde sandık yolu kendiliğinden açılacaktır.
"BÜYÜMEDE DÜNYADA İLK SIRALARDA YER ALDIK"
Salgın oldu üretime ara vermedik. Büyümeyi sürdürdük. Dünyada ilk sıralarda yer aldık. Pek çok yerde resesyon, daralma tartışmaları yaşanırken, uluslararası kuruluşlar ülkemizle ilgili büyüme tahminlerini yükseltiyordu.
İstihdamda tarhimizin en yüksek rakamı olan 31 milyona dayandık. Sosyal konut projesi ile ekonomik hareketliliğe ve istihdama önemli katkıları olacaktır.
İLK YERLİ OTOMOBİL BANTTAN İNİYOR
Bu ay sonunda TOGG'un banttan çıkış törenine katılıyoruz. Hem finans hem sanayi hem de hizmetler sektöründe yatırım yapmak isteyen uluslararası yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşı karşıyayız. Ülkemizde güzel bir havanın esmesini sağlayacağız.
"GÜYA GÜNAH ÇIKARTIYOR..."
Değerli arkadaşlar biz eser ve hizmet siyasetiyle uğraşırken birilerinin de buram buram riyakarlık kokan oyunlar peşinde koştuğunu görüyoruz. Önceki akşam geç saatlerde CHP Genel Başkanı yaptığı açıklamada başörtüsü meselesi ile ilgili güya günah çıkartıyor, güya yeni bir teklif getiriyor. Bu zatın neden böyle bir teklif yaptığını anlamakta zorlandık.
Ülkemizde kamuda, özel sektörde çalışanından, hakiminden subayına, polisine böyle bir sorun var mı? Hayır.
Ey CHP senin yandaşın, fikir baban kürsüden 'Haddi bildirilmeye davet edilen' milletvekilleri görmüştür. Bugün milletvekillerimizle, seçilmişlerle ilgili böyle bir sıkıntı yok. Bu doğrultuda attığımız her adımın kazananı milletimiz olmuştur.
Yanına bir iki tane başörtülü bayan alıp onlara rozet takmakla bu işi çözeceğini mi sanıyorsun. Adam gibi dürüst ol. İstismar siyaseti yaparak milletin karşısına çıkma.
Şimdi sizlere CHP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü meselesi ile ilgili yaklaşımlarını bir video ile anlatmak istiyorum."