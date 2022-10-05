Başkan Erdoğan: "Olacağı buydu zaten. Dürüst değiller" | Video

CHP'nin Anayasal düzenleme çağrısına "hayır" diyeceğine ilişkin soruya Başkan Erdoğan "Olacağı buydu zaten. Çünkü dürüst değil bunlar. Yasal düzenlemeye zaten gerek yok. Teminat altında bu zaten. Eğer dürüst isen Anayasal teminat altına alalım. En geniş anlamda yer alacak şekilde Anayasa ve Adalet Komisyon üyelerim çalışıyor.