Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda tarihi konuşma | Video

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. CHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunduğu başörtüsü teklifine tepki gösteren Başkan Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek ''Eğer dürüstseniz çözümü yasa değil Anayasa düzeninde sağlayalım. Böylece CHP'ye üzerindeki utanç lekelerinden birinden kurtulma fırsatını sunmuş olacağız." ifadelerini kullandı.