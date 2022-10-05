Gençlerin istediği her şey bu festivalde! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak





Özhaseki, festivalin dünyada örneği olmadığını belirterek, "Bu şekilde bir festival ilk defa oluyor, örneği varsa da bilmiyorum. Bundan sonra her yıl burada AK Partili belediyeler olarak bu festivalin 3'üncüsü, 4'üncüsü, 5'incisini yapmayı ve ileriye doğru bunu devam ettirmeyi düşünüyoruz" dedi.