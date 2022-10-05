Son dakika: Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde "Tam Bana Göre Gençlik Festivali"nin açılışında önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Sevgili Ankaralılar sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ülkemizin dört bir yanındaki gençlerine, tüm genç yüreklere selam ve sevgilerimi gönderiyorum.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığımızın düzenlediği festivale hoş geldiniz. Bu festivalin geçen yıl ilkini yapmış, gençlerimizden çok büyük beğeni almıştık. Geçen yıl 1 milyon gencimizin katıldığı festivalin ikincisine katılmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Festivalin Ankaralılara, tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Ankara yaklaşık 300 etkinliğe ev sahipliği yapacak. Birbirinden içerikli programlar icra edilecek.

Festivale iştirak eden gençlerimizden olumlu gerö dönüşler aldık. Sunduğumuz hizmetlerin sayısını artırdık. Gençlerimize yönelik butik projeler yaptık. Yerel yönetimlerimiz gençlerimizle iletişim halinde.