CHP FETÖ’cü Erkan Karaarslan’a çalıştı! 80 ihalenin 75’ine yalnızca o katıldı





Pazarlık usulü ile düzenlenen 71 ihaleden 67'sine sadece Karaarslan'ın firmaları katılım sağladı. Açık ihale olarak düzenlenen 9 ihaleden 8'ine de yine sadece Karaarslan kontrolündeki firmalar katıldı. İncelenen ihalelerde yaklaşık maliyet hesaplamaları, yine bu firmalardan alınan teklifler yoluyla yapıldı. Teklifler kasıtlı olarak ilgili mevzuatın sınır değerlerine yakın rakamlar olarak verildi. Pazarlık usulü ile yapılan ihalede örgütle irtibatı olmayan firmalar ihaleye davet edilmedi.