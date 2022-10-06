İnsanlık gemisi: Kurtuluş! Türkiye Yunan halkına umut ve barış taşıdı





Buna rağmen Yunan halkının en zor zamanlarında yine yardımcısı Türkiye oldu. Bu önemli desteklerden biri Avrupa'nın birbirinin boğazladığı 2. Dünya Savaşı yıllarına rast geliyor. Faşist İtalya'nın işgali altında inim inim inleyen Yunanistan'a ve Avrupa'nın açlıktan perişan hale getirdiği Yunan halkına en büyük yardımı Türkiye yapmıştı. Türkiye'nin 1941 yılından Kurtuluş ile başlayan yardımları Dumlupınar ile 1946 yılına kadar Yunan halkına umut oldu.