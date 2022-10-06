Muhalefet yalana karşı atılan adıma bile yalanla itiraz ediyor! İnternet düzenlemesi tüm dünyada

- ALMANYA: "Sosyal Ağ Kanunu" ve ilgili yönetmeliklere göre Şubat 2022'den itibaren medya platformları yalan haber kapsamındaki içerikleri sadece denetleyip silmekle yükümlü değil. Bu şirketler aynı zamanda ceza hukuku kapsamında suç teşkil eden içerikleri de güvenlik birimlerine bildirmekle yükümlü tutuluyor. Google, Twitter, Meta ölçüsündeki büyük platformlar uygulamaya itiraz edip mahkemeye taşıdı. Çıkacak karar emsal niteliğinde olacak.