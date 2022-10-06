Muhalefet yalana karşı atılan adıma bile yalanla itiraz ediyor! İnternet düzenlemesi tüm dünyada | Video

Türkiye'de internet üzerinden yapılan yalan haber ve bilgi paylaşımlarını kontrol altına alacak olan düzenlemeye "dünyada örneği yok" diyerek karşı çıkan muhalefetin bu konuda bile yalan söylediği ortaya çıktı. Sosyal medyada yalan haberlerin önüne geçmek için hazırlanan “Dezenformasyonla Mücadele Yasası” TBMM’nin ilk gündem maddesi oldu. Muhalefetin itiraz ettiği tasarının benzerleri ABD ve Avrupa dahil 30 ülkede uygulanıyor.