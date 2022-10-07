İşte Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü çıkışının detayları! Akıl hocaları ortaya çıktı

CHP MYK üyeleri ve grup başkanvekilinin bile haberinin olmadığı başörtüsü açıklaması, önceki gün duyurulunca özellikle tabanda resmen kıyamet koptu.
KİM BU AKLI VERDİYSE?
CHP'de Konuralp ve İbrahim Uslu'nun başörtüsü konusundaki bu hamlesine tepkiler de yükseldi. CHP tabanında tepkiler artarken, "Kemal Bey'in bu çıkış Erdoğan'a müthiş gollük bir pas oldu. Erdoğan da o pası değerlendirip, gol attı..." yorumları yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. Bazı partililer de, 'Kim bu aklı verdiyse' yorumunda bulundu.
BAŞÖRTÜSÜ TEKLİFİNE AYM HATIRLATMASI
Yasa teklifinin MYK ve Parti Meclisi'nde görüşülmeden ve Medeni Kanun'un kabulünün yıldönümünde Meclis'e sunulması da tartışmalara yol açtı. CHP'nin önemli isimleri de Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Eski Genel Sekreter Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na kamuda başörtüsü serbestisine karşı çıkıp Anayasa Mahkemesi'ne başvurmasını hatırlattı.
Önder Sav, "Birkaç yıl önce başörtüsü ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'ne iptal başvurusu için attıkları imzaları, verilen çabaları söyledikleri sözleri unutanların, başörtüsü-türban ile ilgili tartışmaları gereksiz ve zamansız biçimde dile getirmek isteyenlerin tekrar tekrar dikkatle ve ibretle okumalarını tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.
"İMZAMIN GÜÇLÜ ŞEKİLDE ARKASINDAYIM"
Kılıçdaroğlu'na bir tepki de CHP Eski Grup Başkanvekili Kemal Anadol'dan geldi. Anadol, "Şu konuda tavrım net; üç grup başkanvekilinden biri olarak, o günkü Genel Sekreter Önder Sav ve o günkü vekillerin de altında imzası bulunan başvurunun güçlü şekilde arkasındayım." dedi.
'6'LI MASADAKİ ORTAKLARI HOŞNUT ETMEK İÇİN'
CHP Eski Milletvekili Mehmet Ziya Yergök ise, "CHP'nin, Medeni Kanun'un kabulünün tam da yıldönümünde böyle bir yasa teklif vermesini doğru bulmuyorum. Zannediyorum 6'lı masadaki üç siyasal İslamcı ortağı hoşnut etmeye dönük bir adım. CHP'nin asla ödün veremeyeceği temel ilkelerin başında laiklik geliyor. Hiçbir şart altında bunu göz ardı edemeyiz" şeklinde konuştu.
AKŞENER'E YARAYACAK İDDİASI
Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışının perde arkasına ilişkin hiçbir CHP MYK üyesi veya Grup Başkanvekilinin de haberinin olmadığı öne sürüldü. Olayı basından ve sosyal medyadan öğrenen partililer, başörtüsü çıkışının Kılıçdaroğlu'na değil, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına ortaya atan Meral Akşener'e yarayabileceğini vurguladılar.
YASA TEKLİFİNDE 'BAŞÖRTÜSÜ' İFADESİ YOK!
CHP Meclis grup yönetimi de, alelacele hazırlanan bir yasa teklifini TBMM'ye sunarken, teklifin içinde "başörtüsü" ifadesinin geçmemesi dikkatlerden kaçmadı.
3 maddeden oluşan teklif şöyle:
"Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile üst kuruluşlarına bağlı olarak bir mesleği icra eden kadınlar, yürüttükleri mesleğin icrası kapsamında giyilmesi gerekli cübbe, önlük, üniforma vb. dışında kıyafet giymek ya da giymemek gibi temel hak ve özgürlükleri ihlal edecek biçimde herhangi bir zorlamaya tabi tutulamaz."