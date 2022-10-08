MHP Lideri Bahçeli’den anayasa açıklaması! Parti olarak destek vereceğiz

Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

"Daha önce başörtüsü konusunu çözmüş olan TBMM'de sanki konu çözülmemiş gibi olayın gündeme taşınmış olması, bu taşınmanın ötesinde bir tartışmaya sebep olması ülkemiz açısından üzücü olmuştur.

"HAYIRLI BİR TEŞEBBÜS DESTAK OLACAĞIZ"

Bugünkü TBMM'de Cumhur İttifakı'nın oluşturan partilerin istişaresi sonucunda bir metin TBMM'ye Anayasa değişikliği olarak sunulduğu vakit MHP bunun gerçekleşmesi için elden gayreti gösterecek.