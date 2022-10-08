MHP Lideri Bahçeli'den anayasa açıklaması! "Parti olarak destek vereceğiz" | Video

Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme dair açıklamalarda bulundu. "Başörtüsünün yeniden tartışılması üzücü olmuştur." diyen Bahçeli, "Başörtüsü için gerçekleştirilen anayasa değişikliğine parti olarak destek vereceğiz." açıklamasını yaptı