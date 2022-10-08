Video Haber MHP Lideri Bahçeli'den anayasa açıklaması! "Parti olarak destek vereceğiz" | Video
MHP Lideri Bahçeli'den anayasa açıklaması!

MHP Lideri Bahçeli'den anayasa açıklaması! "Parti olarak destek vereceğiz" | Video

08.10.2022 | 14:37

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Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme dair açıklamalarda bulundu. "Başörtüsünün yeniden tartışılması üzücü olmuştur." diyen Bahçeli, "Başörtüsü için gerçekleştirilen anayasa değişikliğine parti olarak destek vereceğiz." açıklamasını yaptı

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